Fidan: Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşında Ateşkes ve Barışa Destek Verecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve barış görüşmelerine destek vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:36
Fidan: Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşında Ateşkes ve Barışa Destek Verecek

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak Türkiye'nin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Fidan, Türkiye'nin hem ateşkese hem de kapsamlı barış görüşmelerine destek vereceğini belirtti.

Barış İçin Üst Düzey Destek

Fidan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması adına üst düzey çaba göstereceğini vurguladı. Türkiye'nin, taraflar arasında diyalogu teşvik ederek kalıcı bir çözüm bulunmasına yardımcı olma hedefinde olduğunu ifade etti.

Bu ifade, Türkiye'nin, uluslararası diplomasi çabalarında aktif rol almak istediğini ve savaşın sona ermesi için gereken adımlar atılacağına dair bir taahhüt sunduğunu gösteriyor.

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