Fidan: Türkiye ve Özbekistan Arasındaki Stratejik İşbirliği Kritik Öneme Sahip

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik işbirliğinin günümüz ihtiyaçlarına ve meydan okumalarına yanıt vermesi gerektiğini belirtti. Fidan, Taşkent'te Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile gerçekleştirdiği görüşmede, "İki ülke arasındaki işbirliğini modern zamanların hem ihtiyaçlarına hem de meydan okumalarına cevap verecek şekilde tahkim etmek, kurumsallaştırmak önemli." dedi.

İki Ülke Arasındaki Karşılıklı İlişkiler

Bakan Fidan, Özbekistan'ı ikinci vatanı olarak gördüğünü ifade ederek, "Aramızdaki işbirliğini kurumsallaştırarak daha da ileri taşıma konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu büyük bir irade var," dedi.

Stratejik İşbirliği Konseyinin Önemi

Bakan Fidan, 2023 Haziran ayında Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'nın tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. İki ülke liderlerinin bu toplantıda önemli kararlar aldığını hatırlatan Fidan, bugün gerçekleştirilen görüşmelerle de bu kararların hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile beraber gerçekleştirilen ziyaretin önemine dikkat çekerek, çok daha güçlü işbirliklerinin temellerinin atıldığını belirtti.