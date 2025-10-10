Fidan: "Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun taşıyıcıları sizler olacaksınız" — Gazi Üniversitesi 2025-2026 Açılışı

Fidan: "Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun taşıyıcıları sizler olacaksınız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazi Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada öğrencilere yüksek beklentilerini dile getirdi ve gençlere çağrıda bulundu.

Fahri doktora ve Gazi Üniversitesi'nin tarihi

Törende Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından Bakan Fidan'a tarih alanında fahri doktora unvanı verildi. Fidan, 1926'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk talimatıyla kurulan üniversitenin Cumhuriyet'in ilimle inşa edilmesi vizyonunun ilk örneklerinden olduğunu vurgulayarak, bu unvanın kendisi için ayrı bir onur kaynağı olduğunu söyledi.

Üniversitelerin milli güç ve bilgi üretimindeki rolü

Fidan, yıllarca kamu kurumlarında yöneticilik yapmış biri olarak üniversitelerin ve mezunlarının milli güç kaynağı olduğunu yakından gözlemlediğini belirtti. Üniversitelerin kamu ve özel sektöre nitelikli insan kaynağı sağladığını memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti.

Üniversitelerin bilginin, hikmetin, ahlakın ve teknolojinin kaynağı olduğunu söyleyen Fidan, akademinin özgün bilgi üretimi noktasına gelmesinin zorunlu olduğunu; bunun daha iyi tarih anlatımı, alan çalışmaları, dil ve kültür eğitimi ve veri analizi gibi çok yönlü birikimlerle güçlendirileceğini kaydetti.

Gençlere mesaj: Merakını diri tutun

"Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun taşıyıcıları sizler olacaksınız." diyen Fidan, öğrencilerden "öğrenmekten vazgeçmeyen ve merakını diri tutan bir nesil" olmalarını beklediklerini belirtti. Fidan, milli değerleri içselleştirmiş, ufku geniş ve nitelikli insan kaynağının ülkenin stratejik hedefleri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Dış politika, Gazze ve Filistin

Fidan, uluslararası düzenin adalet, hakkaniyet ve çok taraflılık ilkelerine dayandırılması gerektiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini anımsattı: "Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzenin inşası" ortak sorumluluktu. Türkiye'nin Filistin davasında uluslararası vicdanın sesi olduğunu belirten Fidan, Gazze konusunda yürütülen diplomasi ve oluşturulan platformlara öncülük ettiklerini söyledi.

Gazze'de ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Fidan, Paris'te gerçekleştirilen toplantıda Gazze barış planının uygulanmasına ilişkin adımları ele aldığını kaydetti ve Türkiye'nin barış planının uygulanmasına katkı sunmayı sürdüreceğini bildirdi.

Suriye ile ilişkiler ve yeni dönem

Fidan, Türkiye'nin 13 yıl boyunca Suriye halkının yanında durduğunu ve 8 Aralık 2024 itibarıyla yeni bir dönemin kapılarının aralandığını hatırlattı. Türkiye-Suriye ilişkilerinin ikili ve bölgesel etkileri nedeniyle yoğun koordinasyon gerektirdiğini vurguladı.

Savunma, ekonomi ve kültürel alanları kapsayan işbirliği mekanizmalarının geliştiğini aktaran Fidan, iki gün önce Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldiklerini ve yakın zamanda yeniden görüşeceklerini söyledi. Fidan, "Milli bütünlüğü sağlanmış, istikrarlı ve refah üreten bir Suriye görmek temel arzumuzdur."

Rusya-Ukrayna ve diplomasi çabaları

Rusya-Ukrayna bağlamında Fidan, insan odaklı diplomasi ve diyalog kanallarını açık tutma çabalarını sürdürdüklerini aktardı. İstanbul'da düzenlenen üç tur doğrudan görüşmenin 2022'den bu yana tıkanan diplomasi kanallarını açma açısından umut verdiğini belirtti ve adil, kalıcı barış için diplomatik gayretlerin devam edeceğini söyledi.

Türk dünyası ve bölgesel entegrasyon

Gönül coğrafyasını oluşturan Türk dünyasında yeni bir dayanışma çağını inşa ettiklerini söyleyen Fidan, üç gün önce katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesinin Türkiye'nin entegrasyon iradesini ortaya koyduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla TDT'nin kurumsallaşmasının büyük ölçüde tamamlandığını, somut projeler ve ekonomik işbirliğinde önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Fidan, ortak alfabe adımlarının önemine işaret ederek, Gazi Üniversitesi gibi kurumların Türk dünyasının kültürel ve bilimsel vizyonuna katkısının büyük olduğunu söyledi.

Kapanış ve ödül töreni

Konuşmasını yineleyerek gençlerden beklentisini vurgulayan Fidan, Gazi Üniversitesi'ne çalışmalarında başarı diledi ve fahri doktora tevdi edildiği için üniversite yönetimine teşekkür etti. Programın sonunda 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre Gazi Üniversitesi'ne en yüksek puanla giren öğrencilere ödül takdim etti.

