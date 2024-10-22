Fidan ve Braze: Türkiye-Letonya İlişkilerinde Yeni Hedefler

Dışişleri Bakanı Fidan ve Letonya Dışişleri Bakanı Braze Ortak Basın Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya'nın Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile yaptığı ortak basın toplantısında, FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Fidan, "FETÖ'yle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Asla ve asla rehavete kapılmayacağız" dedi.

Ekonomik İşbirliklerinin Geliştirilmesi

Fidan, iki ülke arasında ekonomik işbirliğini artırmak ve ticareti çeşitlendirmek istediklerini belirtirken, Türkiye ile Letonya arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşacağını ümit ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Türk şirketlerin Letonya’ya daha fazla yatırım yapma konusunda hevesli olduğunu belirtti.

Askeri İşbirliği ve Güvenlik Konuları

Fidan, iki NATO müttefiki olarak savunma sanayi işbirliğinin önemine değinerek, somut projelerle bu alandaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

AB Üyeliği Hedefi

Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunu belirterek, Letonya'nın sürece verdiği destekten dolayı teşekkür etti. "AB ile ilişkilerimizin yapıcı bir şekilde geliştirilmesi yönünde siyasi irademiz mevcuttur" diye ekledi.

Uluslararası Gelişmelere Dair Görüşler

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin desteğini yineledi.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail'in Gazze'deki uyguladığı saldırılara da değinen Fidan, "İsrail, sivilleri öldürerek barışa ve güvenliğe ulaşamaz" dedi. Barışın sağlanması için Filistinlilerin kendi devletlerini kurmalarına olanak tanınması gerektiğini savundu.

Öte yandan, önümüzdeki yıl Türkiye ile Letonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünün kutlanacağını söyleyen Fidan, iki ülke arasındaki işbirliğini bu yıl dönümüne uygun bir şekilde derinleştirme arzusunda olduklarını belirtti.