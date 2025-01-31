Fidan ve Lavrov'un Telefon Görüşmesi: Suriye'nin Geleceği Ele Alındı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Lavrov ile Kritik Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, son dönemlerde yaşanan bölgesel gelişmelere odaklandı.

Bölgesel Gelişmeler ve Suriye

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede Suriye'deki durum detaylı bir şekilde ele alındı. İki bakan, Suriye'nin siyasi birliğine olan desteklerini vurgularken, siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının gerekliliğine dikkat çektiler.

Bu görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yanı sıra, Suriye'nin geleceği açısından da taşıdığı önemi artırıyor.