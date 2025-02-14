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Fidan ve Rubio'dan kritik görüşme: Suriye, Gazze ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdılar

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio, Suriye, Gazze ve Ukrayna-Rusya savaşını görüştü.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:06
Fidan ve Rubio'dan kritik görüşme: Suriye, Gazze ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdılar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında gerçekleştirilen ilk yüz yüze görüşme, uluslararası ilişkiler açısından önemli gelişmelere sahne oldu. İki bakan, Suriye durumunu, Gazze bölgesindeki son gelişmeleri ve Ukrayna-Rusya savaşındaki dinamikleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Suriye’deki Kriz ve Gazze Gelişmeleri

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olan Suriye, iki taraf için de stratejik öneme sahip. Suriye'deki insani krizin yanı sıra, terörle mücadele konuları da ele alındı. Ayrıca, Gazze’de yaşanan gelişmeler ve orada sürdürülen barış çabaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ukrayna-Rusya Savaşının Seferberliği

Görüşmenin bir diğer önemli konusu ise, devam eden Ukrayna-Rusya savaşının bölgesel ve küresel etkileri oldu. İki bakan, savaşın seyrinin uluslararası güvenlik politikaları üzerindeki yansımalarını tartışarak, çözüm yolları aradılar.

Fidan ve Rubio’nun bu ilk yüz yüze görüşmesi, Türkiye ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesi açısından büyük bir adım olarak nitelendiriliyor.

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