Fidan ve Rubio: Karşılıklı Saygı ile İşbirliği Vurgusu

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li Rubio'dan Müttefiklik Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, iki müttefik ülke olarak işbirliği ve karşılıklı saygı üzerine durdular.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Türkiye ve ABD'nin işbirliğini güven temelli bir anlayışla sürdürme yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Fidan ve Rubio, ayrıca bölgesel konularda eş güdüm içinde hareket etmenin önemine değinerek, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesi adına atılacak adımları değerlendirdiler.