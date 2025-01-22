DOLAR
35,64 -0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.159,02 -0,04%
BITCOIN
3.702.837,03 0,45%

Fidan ve Rubio: Karşılıklı Saygı ile İşbirliği Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede müttefiklik ve işbirliği konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:00
Fidan ve Rubio: Karşılıklı Saygı ile İşbirliği Vurgusu

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li Rubio'dan Müttefiklik Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, iki müttefik ülke olarak işbirliği ve karşılıklı saygı üzerine durdular.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Türkiye ve ABD'nin işbirliğini güven temelli bir anlayışla sürdürme yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Fidan ve Rubio, ayrıca bölgesel konularda eş güdüm içinde hareket etmenin önemine değinerek, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesi adına atılacak adımları değerlendirdiler.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti
6
Fransa'da DİTİB'e Bağlı Caminin Önüne El Bombası Bırakıldı
7
Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor