Fidan ve Sibiga Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan, Sibiga'yı yeni görevine atanmasından dolayı kutladı.

Görüşmenin İçeriği

İki bakan arasındaki telefon görüşmesinde, uluslararası ilişkilerdeki son gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Bu görüşme, Türkiye-Ukrayna ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.