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Fidan ve Tatar Ankara'da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 16:58
Fidan ve Tatar Ankara'da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ankara'da bir araya geldi. Bu önemli toplantı, Türkiye-KKTC ilişkileri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bakanlık, iki liderin buluşmasına dair bilgileri X platformundaki resmi hesaplarından paylaştı. Bu görüşmenin, Türkiye ve KKTC arasındaki işbirliğini ve siyasi ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

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