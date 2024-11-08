Fidan ve Yerapetritis'ten Tarihi İşbirliği Çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan Mevkidaşı Yorgos Yerapetritis Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Atina'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında bir basın toplantısı düzenleyerek iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Fidan’ın Açıklamaları

Fidan, "Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirmeli ve ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirmeliyiz. Ebedi komşumuzu Ebedi dostluğa dönüştürmeliyiz." diye belirtti. İki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendiğini vurgulayan Fidan, ticaret, ekonomi, ulaştırma, turizm ve kültür alanlarında önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Ege ve Doğu Akdeniz Sorunları

Görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde sorunların ele alındığını ifade eden Fidan, "Bildiğiniz gibi Ege'de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Gerçekçi davranmalı ve sorunlarımıza doğru teşhisler koymalıyız." dedi.

Fidan, güven artırıcı önlemler toplantılarının yeniden gündeme geldiğini ve Ege sorunlarıyla ilgili yapıcı bir yaklaşım benimsemenin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Meselesi ve Kültürel Miras

Kıbrıs meselesinin de ele alındığını belirten Fidan, adada yeni bir ruhun oluşması gerektiğini ifade etti. Yunanistan’daki Türk azınlığın haklarının korunmasının önemine dikkat çeken Fidan, kültürel mirasın korunmasına dair işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Terörle Mücadele ve Düzensiz Göçle Mücadelede İhtiyaç

Fidan, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelede Yunanistan ile etkin işbirliği sağlamak istediklerini dile getirdi. Düzensiz göçle mücadele alanında da işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Bölgesel Gelişmelere İlişkin Gözlemler

Basın toplantısında Fidan, Orta Doğu, Ukrayna ve Balkanlar’daki gelişmelere de değindi. Filistin meselesinde iki devletli çözüm vizyonunu savunduklarını belirterek, "İsrail'e yönelik uluslararası toplumun baskısının artırılması gerekiyor" dedi. Ayrıca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Balkanlar'daki istikrarın önemine dair görüş birliği sağlandığını ifade etti.

Sonuç olarak, Fidan ve Yerapetritis, karşılıklı işbirliğini güçlendirme yönünde ortak hedef ve gayret içerisinde olduklarını belirttiler.