DOLAR
34,92 0%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.532.955,98 -0,51%

FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid ve Pachuca Karşı Karşıya

Katar'da düzenlenecek FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid ile Pachuca 18 Aralık'ta mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 00:07
FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid ve Pachuca Karşı Karşıya

Katar'da FIFA Kıtalararası Kupa Finalinin Takımları Belli Oldu

Katar'da düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa'da finalin hangi iki takım arasında oynanacağı netleşti. 18 Aralık tarihinde, Doha’daki Lusail Stadyumu'nda gerçekleşecek olan finalde İspanyol ekibi Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca karşı karşıya gelecek. Maç, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

5 Maçlık Turnuva ve Takvim

FIFA'nın 6 konfederasyonunun şampiyonlarının katıldığı bu beş maçlık turnuva, 22 Eylül 2023 tarihinde start aldı. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ain, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'i 6-2 mağlup ederek bir üst tura geçmeyi başardı.

29 Ekim 2023 tarihinde Mısır’da gerçekleştirilen FIFA Afrika-Asya-Pasifik Kupası maçında ise Al-Ain’i 3-0 yenen Al-Ahly, adını bir üst tura yazdıran bir diğer takım oldu.

Doha'da 11 Aralık tarihinde oynanan FIFA Amerika Derbisi'nde, Pachuca Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Copa Libertadores şampiyonu Botafogo'yu 3-0'lık skorla geçerek finale yükseldi.

Final Maçının Mekânı: Lusail Stadyumu

Katar, son yıllarda futbol alanındaki yatırımlarını artırarak dikkat çekiyor. Doha'nın 20 kilometre kuzeyinde bulunan ve 80,000 seyirci kapasiteli Lusail Stadyumu, daha önce 2022 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı. Geçen yıl Fransa’yı penaltılarla 4-2 yenen Arjantin, o finalde kupayı kazanan takım olmuştu.

Ayrıca, Lusail Stadyumu, 2023 Asya Kupası finaline de ev sahipliği yaptı. Ev sahibi Katar, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek o turnuvada şampiyon oldu.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15 Aralık 2024: Gündem Özeti ve Önemli Gelişmeler
2
Bursa'da Hafif Ticari Araç ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
3
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
4
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Aradan Sonra Faaliyetlerine Yeniden Başladı
5
FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid ve Pachuca Karşı Karşıya
6
Girit'te Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Botun Batması: 5 Ölü, Kayıplar Var
7
Kars-Göle Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, Mahsur Kalan 18 Kişi Kurtarıldı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak