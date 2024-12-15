FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid ve Pachuca Karşı Karşıya

Katar'da FIFA Kıtalararası Kupa Finalinin Takımları Belli Oldu

Katar'da düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa'da finalin hangi iki takım arasında oynanacağı netleşti. 18 Aralık tarihinde, Doha’daki Lusail Stadyumu'nda gerçekleşecek olan finalde İspanyol ekibi Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca karşı karşıya gelecek. Maç, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

5 Maçlık Turnuva ve Takvim

FIFA'nın 6 konfederasyonunun şampiyonlarının katıldığı bu beş maçlık turnuva, 22 Eylül 2023 tarihinde start aldı. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ain, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'i 6-2 mağlup ederek bir üst tura geçmeyi başardı.

29 Ekim 2023 tarihinde Mısır’da gerçekleştirilen FIFA Afrika-Asya-Pasifik Kupası maçında ise Al-Ain’i 3-0 yenen Al-Ahly, adını bir üst tura yazdıran bir diğer takım oldu.

Doha'da 11 Aralık tarihinde oynanan FIFA Amerika Derbisi'nde, Pachuca Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Copa Libertadores şampiyonu Botafogo'yu 3-0'lık skorla geçerek finale yükseldi.

Final Maçının Mekânı: Lusail Stadyumu

Katar, son yıllarda futbol alanındaki yatırımlarını artırarak dikkat çekiyor. Doha'nın 20 kilometre kuzeyinde bulunan ve 80,000 seyirci kapasiteli Lusail Stadyumu, daha önce 2022 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı. Geçen yıl Fransa’yı penaltılarla 4-2 yenen Arjantin, o finalde kupayı kazanan takım olmuştu.

Ayrıca, Lusail Stadyumu, 2023 Asya Kupası finaline de ev sahipliği yaptı. Ev sahibi Katar, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek o turnuvada şampiyon oldu.