DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,36 0,1%
ALTIN
3.310,79 -0,49%
BITCOIN
3.519.542,09 -1,12%

Fiji Adaları'nda 6 Büyüklüğünde Deprem

Fiji Adaları'nın güney açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:19
Fiji Adaları'nda 6 Büyüklüğünde Deprem

Fiji Adaları'nda Deprem Alarmı!

Güney Pasifik'te bulunan Fiji Adaları'nda, 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin merkez üssü Fiji Adaları'nın güney açıkları olarak belirlendi.

Derinlik ve Etkiler

Deprem, yaklaşık 59 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre, depremin ardından can veya mal kaybı yaşanmadığı bildiriliyor. Ayrıca, yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapılmamıştır.

Fiji Adaları bölgesi, sık sık depremlerle karşılaşan bir coğrafyada bulunuyor; ancak bu durum, yerel halk ve turistler için endişe yaratabilir.

İLGİLİ HABERLER

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterildi
2
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
3
CHP'li Aşkın Genç, Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesine Sert Tepki Gösterdi
4
Arjantin'deki Sarandi Nehri Kırmızı Renkte Endişe Yarattı
5
Fiji Adaları'nda 6 Büyüklüğünde Deprem
6
KDC'deki Çatışmalarda 3 Uluslararası Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!