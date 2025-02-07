Fiji Adaları'nda 6 Büyüklüğünde Deprem

Fiji Adaları'nda Deprem Alarmı!

Güney Pasifik'te bulunan Fiji Adaları'nda, 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin merkez üssü Fiji Adaları'nın güney açıkları olarak belirlendi.

Derinlik ve Etkiler

Deprem, yaklaşık 59 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre, depremin ardından can veya mal kaybı yaşanmadığı bildiriliyor. Ayrıca, yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapılmamıştır.

Fiji Adaları bölgesi, sık sık depremlerle karşılaşan bir coğrafyada bulunuyor; ancak bu durum, yerel halk ve turistler için endişe yaratabilir.