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Fiji'de 5 Yıldızlı Otelde Zehirlenme Şüphesi: 7 Turist Hastaneye Kaldırıldı

Fiji'deki 5 yıldızlı otelde kokteyl içen 7 turist, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumları stabil ancak soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:57
Fiji'de 5 Yıldızlı Otelde Zehirlenme Şüphesi: 7 Turist Hastaneye Kaldırıldı

Fiji'de 5 Yıldızlı Otelde Kokteyl İçen 7 Turist Hastaneye Kaldırıldı

Güney Pasifik ülkesi Fiji'de bir 5 yıldızlı otelde kokteyl içen 7 turist, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. CNN'in haberine göre, Fiji Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, turistlerin sinir sistemiyle ilgili rahatsızlıklar, mide bulantısı ve istifra gibi şikayetlerle hastanelere başvurdukları belirtildi.

Durum Stabil

Alkol zehirlenmesi şüphesi taşıyan bu 7 turistin sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi. Sağlık ve Tıbbi Hizmetler Bakanlığı'nın Daimi Sekreteri Dr. Jemesa Tudravu, henüz soruşturmanın sonuçlarına ulaşamadıklarını ifade ederek, içkilere uyuşturucu eklenip eklenmediği veya başka bir sebep bulunup bulunmadığını bilmediklerini belirtti.

Otel Yönetiminden Açıklama

Otel yönetimi, olayın ciddiyetle ele alındığını vurgulayarak, "Şu anda elimizde kesin ayrıntılar yok ancak misafirlerimizin güvenliğini ve refahını sağlama konusunda kararlıyız." şeklinde bir açıklama yaptı.

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