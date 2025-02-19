Fiji, Kudüs'te Büyükelçilik Açacak

Güney Pasifik ülkesi Fiji, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'te açma kararını resmen duyurdu. Fiji Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kabinenin bu önemli kararı onayladığı belirtildi.

Açıklamada, sürecin tamamlanması için Fiji Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının ilgili kurumlarla istişarelerde bulunduğu ifade edildi. "Fiji ve İsrail, 1970 yılında diplomatik ilişkiler kurmuş, güvenlik, barışı koruma, tarım ve iklim değişikliği gibi birçok alanda ortaklıklar tesis etmiştir," denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fiji hükümetini, Yahudi halkının ebedi başkenti olan Kudüs'te büyükelçilik açma yönündeki tarihi kararından dolayı takdir ediyorum. Teşekkürler İsrail'in dostu Başbakan Sitiveni Rabuka," ifadelerini kullandı.

Başbakan Sitiveni Rabuka, 14 Şubat tarihinde Münih Güvenlik Konferansı'nda Gideon Saar ile görüşerek, Kudüs'te büyükelçilik açma niyetlerini dile getirmişti.

Öte yandan, ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay ve Papua Yeni Gine gibi ülkelerin de İsrail'deki büyükelçilikleri Kudüs'te bulunmaktadır.