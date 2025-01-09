Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, 4. Kez Aday Olabilir

Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Ouattara Yeniden Adaylık Sinyalini Verdi

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ekimde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olabileceğini duyurdu. Ouattara, bu açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yeni yıl töreninde yaptı.

Sağlık Durumu ve Hizmet İsteği

Cumhurbaşkanı Ouattara, adaylık durumu hakkında, "Henüz karar vermiş değilim ancak sağlığım gayet yerinde ve ülkeme hizmet etmek için istekliyim," şeklinde ifadelerde bulundu.

Görev Süresi Tartışmaları

Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanının iki dönemle kısıtlanmış olmasına rağmen, Ouattara 2020 seçimlerinde aday olmuş ve %94,27 oy oranı ile üçüncü kez Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Ancak, adaylığının anayasalara aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan gösterilerde 87 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca, 83 yaşındaki Ouattara, görev süresini iki dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendi ikinci dönemindeyken yapıldığını ve bu nedenle ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Cumhurbaşkanı Ouattara, 2010 yılından bu yana ülkede liderlik yapmaktadır.