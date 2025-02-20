Fildişi Sahili, Fransız Askeri Üssünü Resmen Devraldı

Fildişi Sahili, Port-Bouet Askeri Üssünü Resmen Devraldı

Fransa, Fildişi Sahili'ndeki Port-Bouet askeri üssünü Fildişi Sahili ordusuna teslim etti. Devir teslim töreni, ülkenin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Törende, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Meyliet Kone, Savunma Bakanı Tene Birahima Ouattara ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu yer aldı.

Yeni İşbirliği Dönemi

Fildişi Sahili Savunma Bakanı Ouattara, törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik işbirliğinin yeni bir aşamaya ulaştığını vurgulayarak, üssün devri kararının ortak alındığını ifade etti. Fransa Savunma Bakanı Lecornu ise, Fransa'nın ülkedeki varlığının sona ermediğini belirtip, ülkede kalacak 80 asker ile Fransız mevcudiyetinin süreceğini açıkladı.

General Thomas d'Aquin'ın İsmi Verildi

Törende, Fransa’ya ait Port-Bouet askeri üssü, Fildişi Sahili Silahlı Kuvvetleri'ne devredildi ve üs, ülkenin ilk Genelkurmay Başkanı General Ouattara Thomas d'Aquin'ın adıyla anılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Duyuru

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, yeni yıl vesilesiyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bu askeri üssün Ocak ayı içerisinde ülkesine devredileceğini bildirmişti. Port-Bouet askeri üssü, 1978 yılında 232 hektarlık bir alanda kurulmuştu.