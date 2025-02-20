Fildişi Sahili, Fransız Askeri Üssünü Resmen Devraldı

Fildişi Sahili, Port-Bouet askeri üssünü Fransa'dan devralarak stratejik işbirliğini pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:02
Fildişi Sahili, Fransız Askeri Üssünü Resmen Devraldı

Fildişi Sahili, Port-Bouet Askeri Üssünü Resmen Devraldı

Fransa, Fildişi Sahili'ndeki Port-Bouet askeri üssünü Fildişi Sahili ordusuna teslim etti. Devir teslim töreni, ülkenin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Törende, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Meyliet Kone, Savunma Bakanı Tene Birahima Ouattara ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu yer aldı.

Yeni İşbirliği Dönemi

Fildişi Sahili Savunma Bakanı Ouattara, törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik işbirliğinin yeni bir aşamaya ulaştığını vurgulayarak, üssün devri kararının ortak alındığını ifade etti. Fransa Savunma Bakanı Lecornu ise, Fransa'nın ülkedeki varlığının sona ermediğini belirtip, ülkede kalacak 80 asker ile Fransız mevcudiyetinin süreceğini açıkladı.

General Thomas d'Aquin'ın İsmi Verildi

Törende, Fransa’ya ait Port-Bouet askeri üssü, Fildişi Sahili Silahlı Kuvvetleri'ne devredildi ve üs, ülkenin ilk Genelkurmay Başkanı General Ouattara Thomas d'Aquin'ın adıyla anılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Duyuru

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, yeni yıl vesilesiyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bu askeri üssün Ocak ayı içerisinde ülkesine devredileceğini bildirmişti. Port-Bouet askeri üssü, 1978 yılında 232 hektarlık bir alanda kurulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'daki Matbaa Deposunda Yangın: Hasar Oluştu
2
Çorum'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Gözaltı
3
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Hatay'da İş Dünyasıyla Buluştu
4
Muş'ta Kış Gerçekliği: Araçlar Karla Kaplandı
5
Kocaeli'de 100 Bin Kutu Sahte Şampuan Ele Geçirildi
6
Altındağ'da Gecekondu Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrailli Komutandan Trump'ın Planına Eleştiri: Batı Şeria'da Olaylar Artabilir

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?