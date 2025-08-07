DOLAR
Fildişi Sahili'nin 65. Bağımsızlık Yıl Dönümü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Fildişi Sahili'nin 65. bağımsızlık yıl dönümü, Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. İki ülke arasındaki ilişkiler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 22:22
Fildişi Sahili'nin 65. Bağımsızlık Yıl Dönümü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Fildişi Sahili'nin 65. Bağımsızlık Yıl Dönümü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Fildişi Sahili'nin 65. bağımsızlık yıl dönümü, Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkileyici bir resepsiyonla kutlandı. Etkinlik, bir otelde gerçekleştirildi ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyona, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, Ankara'da görevli yabancı misyon temsilcileri ve diğer önemli konuklar iştirak etti.

Etkinlik, Fildişi Sahili'ni tanıtan bir video gösterimi ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Büyükelçi Toure, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'ye ve Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti ve her geçen yıl ikili ilişkilerin gelişiminden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Toure, Fildişi Sahili ile Türkiye arasındaki işbirliğinin mükemmel bir düzeye ulaştığını vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara liderliğinde gelişen stratejik ortaklığa dikkat çekti. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 800 milyon doları aşacağını belirtti.

Toure, Türkiye'deki 500'den fazla Fildişili öğrencinin eğitim aldığını ve ülkesindeki gelişim sürecine dair de bilgi vererek, “Halkın refahı için gösterilen çabaların meyve verdiği” mesajını verdi.

Büyükelçi Toure, bağımsızlık günü kutlamasını, “Yaşasın Fildişi Sahili. Yaşasın Fildişi Sahili-Türkiye işbirliği.” sözleriyle sonlandırdı.

Bakan Yardımcısı Suver ise, Toure'yi tebrik ederek, Fildişi Sahili'nin milli gününü içtenlikle kutladığını ifade etti. Suver, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından bir defile, dans gösterisi, müzik dinletisi ile pasta kesimi gibi çeşitli etkinliklerle devam etti.

