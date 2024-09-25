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Filipinler, ABD'nin Typhon Füze Sistemini Koruyacak

Filipinler, Çin'in itirazlarına rağmen ABD'nin Typhon füze sistemini kuzeyde tutma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:44
Filipinler, ABD'nin Typhon Füze Sistemini Koruyacak

ABD'nin Typhon Füze Sistemi Filipinler'de Kalacak

Filipinler, Çin'in karşı çıkmasına rağmen, bölgedeki caydırıcılığı artırmak amacıyla ABD'ye ait orta menzilli Typhon füze sisteminin ülkenin kuzeyinde konuşlanmasına devam etme kararı aldı. Yetkililere göre, eylül sonunda gönderilmesi beklenen Standart SM-6 ve Tomahawk füzeleri fırlatabilen Typhon sistemi, mevcut pozisyonunda kalacak.

Filipinli Yetkililerin Açıklamaları

İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla The Associated Press'e bilgi veren Filipinli yetkililer, ABD ile bir mutabakat sağlandığını belirtti. Typhon füze sisteminin, Nisan 2025'te ön görülen Filipinler ve ABD kuvvetlerinin geniş çaplı muharebe tatbikatlarına kadar bölgede varlığını sürdüreceği ifade edildi.

Typhon Füze Sisteminin İmkânları ve Bölgesel Gelişmeler

ABD ordusu, Typhon füze sistemini bu yıl Nisan ayında Filipin birlikleriyle yaptığı muharebe tatbikatları çerçevesinde ülkenin kuzeyine konuşlandırmıştı. Typhon, 1600 kilometrelik menzili sayesinde Çin'i de etkisi altına alabiliyor. Ancak, Çin, ABD'nin Filipinler dahil olmak üzere bölgede askerî varlığını artırmasını, bölgesel istikrarı tehdit eden bir durum olarak değerlendiriyor. Filipinler ise bu talepleri, iç işlerine müdahale olarak kabul ediyor.

Öte yandan, füze sistemi Nisan ayında ortak tatbikatlar için Filipinler’e nakledilmesine rağmen, müttefikler arasındaki tatbikatlar sırasında bir ateşleme yapılmamıştı.

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