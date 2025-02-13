Filipinler, ABD ve Kanada ile Güney Çin Denizi'nde Askeri Tatbikat Düzenledi

Filipinler, ABD ve Kanada ile Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde ABD ve Kanada ile birlikte önemli bir askeri tatbikat düzenledi. Filipinler Haber Ajansı'na (PNA) göre, Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) Halkla İlişkiler Ofisi Müdürü Xerxes Trinidad, tatbikatın Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesi içinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Trinidad, tatbikata Filipinler'in BRP Andres Bonifacio devriye gemisi ve Beechcraft King Air C-90 uçağının katıldığını, Kanada'nın ise HMCS Ottawa savaş gemisiyle yer aldığını belirtti. ABD'nin tatbikatın planlama ve izlenmesi konularında destek sağladığı ifade edildi.

Tatbikatın Amaçları ve Sonuçları

Tatbikat, Filipinler ile Kanada arasındaki koordinasyonu artırmaya yönelik bir çaba olarak tanımlandı. Trinidad, bu çok taraflı tatbikatın Hint-Pasifik bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik işbirliği vurgusu taşıdığını vurguladı. Tatbikat sırasında Çin ordusuna ait dört gemi ve bir helikopterin tespit edilerek izlendiği belirtildi. Tatbikat, dün yerel saatle 16.30'da sona erdi.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana egemenlik ihtilaflarının odağı olmuş durumda. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla bu denizin %80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu zengin yer altı kaynakları açısından hak iddiasında bulunuyor.

Çin, bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa ederken, sivil gemi filolarıyla da varlık gösteriyor. Bu duruma ABD ve bölgedeki diğer ülkeler karşı çıkıyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusu sonucu verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını hükme bağlamıştı.