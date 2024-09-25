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Filipinler, Çin'e Ait Gemilerin Münhasır Ekonomik Bölgesini İhlal Ettiğini Duyurdu

Filipinler, son haftada Çin'e ait 251 geminin münhasır ekonomik bölgesini ihlal ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:19
Filipinler, Çin'e Ait Gemilerin Münhasır Ekonomik Bölgesini İhlal Ettiğini Duyurdu

Filipinler, Çin Gemilerinin İhlalini Duyurdu

Filipinler, son bir haftada çoğunluğu askeri olmak üzere, Çin'e ait 251 geminin ülkenin münhasır ekonomik bölgesini ihlal ettiğini açıkladı. "Philstar" gazetesinin haberine göre, Batı Filipin Denizi'nde bulunan Çin menşeli gemi sayısı, son dönemde rekor seviyeye ulaştı.

İhlallerin Detayları

Filipinler Donanması, 17-23 Eylül tarihleri arasında, Çin donanmasına ait çeşitli savaş gemileri, botlar ve araştırma gemileri dahil olmak üzere 251 geminin münhasır ekonomik bölgeyi ihlal ettiğini bildirdi. Donanmanın açıklamalarına göre, bu gemilerin 153'ü Ayungin ve Sabina Sığlıkları civarında yoğunlaştı. Ayrıca, sadece son bir haftada 16 savaş gemisi Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesinde görüldü.

Yasa Dışı Varlıklar

Donanma Sözcüsü Tümamiral Roy Vincent Trinidad, basın açıklamasında, Çin gemilerinin bölgede bulunmasının "yasa dışı" olduğunu belirtti.

Sabina Sığı'ndaki Gerilim

Filipinler'in "Escoda" olarak bilinen, Çin'in ise "Şienbin" adını verdiği Sabina Sığı, Güney Çin Denizi'nde, Filipinler'in Palawan Adası'nın 130 kilometre batısındadır. BRP Teresa Magbanua adlı Filipinler sahil güvenlik gemisi, bu bölgede Çin ve Filipinler gemileri arasında yaşanan sürtüşmelerle dikkat çekiyor. Çatışmalar, Çin'in Filipin gemilerinin ikmal seferlerini engellemeye çalışması ile artış göstermiştir.

Tarihsel Arka Plan

Güney Çin Denizi, 2. Dünya Savaşı sonrası kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarının merkezinde yer aldı. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla bölgenin %80'inde egemenlik iddiasında bulunurken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia etmektedir.

Uluslararası Tehditler ve Yasal Kararlar

Bölgedeki askeri tesisler inşa eden ve asıl olarak sivil gemi filolarıyla varlık göstermeye devam eden Çin'e, başta ABD olmak üzere diğer bölge ülkeleri karşı çıkmaktadır. 2016 yılında Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler'in başvurusu üzerine verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirlemiştir.

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