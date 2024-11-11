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Filipinler, Çin'in Deniz Alanı Yasalarına Tepkisini Kınıyor

Filipinler, Çin'in deniz yasalarına karşı çıkması için bir neden olmadığını belirtti ve yasaların uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:15
Filipinler, Çin'in Deniz Alanı Yasalarına Tepkisini Kınıyor

Filipinler, Çin'in, Güney Çin Denizi'ni içeren deniz egemenlik bölgeleri ile ilgili yeni yasaları hakkında gösterdiği tepkilere karşı hiçbir gerekçe olmadığını açıkladı. Filipinler Haber Ajansı’nın (PNA) aktardığına göre, Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS) Sözcüsü Jonathan Malaya, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand R. Marcos Jr. tarafından 8 Kasım'da imzalanan Filipinler Deniz Alanları Yasası ve Filipinler Takımadaları Deniz Hatları Yasası üzerine açıklamalarda bulundu.

Malaya, Çin'in 25 Şubat 1992'de kabul edilen "Karasuları ve Bitişik Bölge Yasası"na atıfta bulunarak benzer yasalar çıkardığını hatırlattı. "Filipinler, yalnızca haklarını yeniden teyit etmektedir. Çin’in korkması gereken bir şeyi yok, çünkü biz bu kanunları kabul ederken uluslararası hukuku ihlal etmiyoruz" dedi.

Filipinler Deniz Alanları Yasası, ülkenin sosyal, ekonomik ve ticari faaliyetlerini gerçekleştirme yetkilerini belirlerken; Filipinler Takımadaları Deniz Hatları Yasası ise yabancı deniz ve hava araçlarının bu sulardan geçişine ilişkin düzenlemeler getiriyor.

Çin'den Gelen Tepkiler

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Marcos Jr.'ın yasaları imzalamasını kınayarak, protesto amacıyla Filipinler'in Pekin Büyükelçisi Jaime FlorCruz'u bakanlığa çağırdıklarını bildirdi. Mao, Filipinler'in, "Güney Çin Denizi'ne ilişkin Daimi Tahkim Mahkemesinin yasa dışı kararını sağlamlaştırmak için iç hukuka başvurduğunu" savundu.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının merkezinde yer alıyor. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla bu bölgenin %80'inde egemenlik iddiasında bulunmuştu. Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da buradaki zengin yeraltı kaynakları üzerinde hak talep ediyor.

Bu ihtilaflı bölgelerde ABD de dahil olmak üzere uluslararası toplum, Çin’in askeri varlığını ve inşaat faaliyetlerini sorguluyor. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016’da Filipinler'in talebi üzerine verdiği kararda, Çin’in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirtmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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