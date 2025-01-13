Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Gerilim Artışına Karşı Sesini Yükseltti

Filipinler, Çin'in Gerilimi Tırmandıran Faaliyetlerine Tepki Gösterdi

Filipinler, Güney Çin Denizi Scarborough Sığı'nda Çin yönetiminin yürüttüğü "gerilimi artıran" faaliyetlere karşı sert bir tepki ortaya koydu. Manila hükümeti, Çin'in bu tür eylemlerine son vermesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in Devriye Faaliyetleri

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipin hükümetinin tepkisi, 5 ve 10 Ocak tarihlerinde Scarborough Sığı sularında Çin Sahil Güvenliğine ait gemiler ve bir helikopterin devriye gezdiği tespit edilmesinin ardından geldi. Filipinler'in denizlerdeki çıkarlarını korumakla görevli Ulusal Denizcilik Konseyi, Çin deniz güçlerinin ülke sularında süregelen "yasa dışı varlığına ve eylemlerine" karşı çıkıldığını belirtti.

Uluslararası Yasalara Aykırı Eylemler

Açıklamada, Pekin yönetimine ait gemilerin "gerilimi tırmandıran" eylemlerinin uluslararası yasaları hiçe saydığı savunuldu. Duyuruda, "Çin gemilerini, Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarını ihlal eden yasa dışı faaliyetlerden vazgeçmeye yönlendirmeli." ifadeleri yer aldı.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığının Tarihçesi

Güney Çin Denizi, Ikinci Dünya Savaşından sonra kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı dönemde egemenlik ihtilaflarının merkezi olmuştur. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla bu denizin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunmuştur. Bu durum Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkelerle bölgedeki egemenlik hakları için çatışmalara yol açmaktadır.

Uluslararası Tepkiler ve Hukuki Kararlar

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filoları ile varlık göstermesi, hem bölge ülkeleri hem de ABD tarafından eleştiriliyor. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler'in başvurusu üzerine verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirtmiştir.