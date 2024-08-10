Filipinler, Çin Uçağının Tehlikeli Manevralarını Kınadı

Filipinler Genelkurmay Başkanı'ndan Sert Açıklama

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner Jr, Güney Çin Denizi'nde ülkesine ait bir devriye uçağının önünde iki Çin savaş uçağının tehlikeli manevralar yaptığına dair endişelerini dile getirdi.

Tehlikeli Manevralar ve Hayati Tehdit

Brawner, yaptığı yazılı açıklamada, Çin Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların, Scarborough Sığı üzerinde Filipinler'e ait devriye uçağındaki mürettebatın hayatını riske atan eylemler gerçekleştirdiğini belirtti. Bu durumu, "mürettebat için ciddi bir tehdit" olarak nitelendirdi.

"Olay, Filipin egemenliği ve hava sahasındaki yasal uçuş operasyonlarına müdahale ederek uluslararası havacılık güvenliğini ihlal etmiştir," diyen Brawner, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Geri Dönüş ve İhlallere Karşı Kararlılık

Brawner, uçaktakilerin güvenli bir şekilde başkent Manila'nın kuzeyindeki Clark Hava Üssü'ne döndüğünü açıkladı. Ayrıca, bu tür tehlikelere rağmen Filipinler'in ihtilaflı bölgede devriye uçuşlarına devam edeceğini ve haklarını uluslararası hukuka uygun bir şekilde kullanma kararlılığını yineledi.

Scarborough Sığı Hakkında

Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer almaktadır. Filipinler bu bölgeyi Panatag, Çin ise Huangyan olarak adlandırıyor. Bu sığlık, iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarına dair önemli bir çatışma alanı olmaya devam ediyor.