Filipinler'de 1,5 Milyon Litre Petrol Taşıyan Tanker Gemisi Alabora Oldu

Filipinler'de Tanker Gemisi Alabora Oldu

Filipinler'in Bataan bölgesi açıklarında, yaklaşık 1,5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıyan bir tanker gemisinin alabora olduğu bildirildi. Bu olay, bölgedeki deniz trafiği ve çevre kirliliği açısından endişeleri artırdı.

Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista'dan Açıklama

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) aktardığına göre, Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, "MT Terra Nova" isimli tanker gemisinin alabora olduğunu ve gemideki 17 kişilik mürettebattan 16'sının kurtarıldığını açıkladı. Bautista, kayıp olan bir kişinin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Petrol Sızıntısı ve Çevresel Etkiler

Bautista, tanker gemisinin alabora olmasının ardından petrol sızıntısının başladığını ifade etti. Durumun ciddiyetine dikkat çeken Bautista, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgaların müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti.

Başkan Ferdinand Marcos Jr.'ın Talimatı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ilgili kurumlara petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmeleri için talimat verdi. Bu durum, gemi kazasının hem deniz ekosistemi hem de yerel halk üzerindeki muhtemel etkileri açısından endişeleri artırıyor.

Bu olay, Filipinler'in deniz güvenliği standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.