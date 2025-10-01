Filipinler'de 6,9 Büyüklüğündeki Deprem: Can Kaybı 61'e Yükseldi, Taal Patladı

Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı 61'e yükseldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem dün yerel saatle 21.59'da, Filipinler'in Palompon bölgesinin batısında ve Cebu eyaleti kıyısında meydana geldi.

Can kaybı ve yetkili açıklamaları

The Philippine Daily Inquirer yerel yetkililere dayandırdığı haberde, depremde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 61'e yükseldiğini bildirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. halka "tetikte olunması ve yerel yetkililerle işbirliği yapılması" çağrısında bulundu.

Marcos, "Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum ve dualarım yaralılar ve depremden etkilenen herkesle birlikte" ifadesini kullandı.

Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon ise depremde bazı kiliselerin kısmen çöktüğünü ve bazı okulların boşaltıldığını bildirdi.

Taal yanardağı patlaması

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) açıklamasına göre, başkent Manila'nın yaklaşık 70 km güneyindeki Taal yanardağında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası yanardağdan yükselen duman bulutları, dağın kuzeybatı yönünde yükselerek 2 bin 500 metreye ulaştı.

Jeolojik bağlam

Filipinler, dünyanın en fazla sismik hareketliliğe sahip bölgelerinden biri olup, Pasifik Deprem Kuşağı olarak da bilinen ve "ateş çemberi" diye anılan kuşakta yer alıyor.