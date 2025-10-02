Filipinler'de 6,9'luk Deprem: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

PNA ve NDRRMC'den gelen son veriler

Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül tarihinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki sarsıntıda hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı.

Filipinler Haber Ajansı (PNA) ve Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) verilerine göre, depremin merkez üssü Palompon'un batısı ile Cebu eyaleti kıyıları olarak belirlendi ve can kayıpları raporlarıyla artmaya devam ediyor.

Açıklamada, 47.221 kişinin depremden etkilendiği ve en fazla ölümün Orta Visayas bölgesinde kaydedildiği belirtildi.

Depremde toplam 597 ev hasar gördü; bunların 501'i "kısmen hasarlı", 96'sı ise "tamamen hasarlı" olarak raporlandı.

Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon, bazı kiliselerin kısmen çöktüğünü ve bazı okulların tahliye edildiğini bildirdi.

Filipinler, dünyada sismik hareketlerin yoğun olarak görüldüğü ve "ateş çemberi" olarak bilinen Pasifik Deprem Kuşağı içinde yer alıyor; bu nedenle bölgede deprem riskleri devam ediyor.