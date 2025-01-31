Filipinler'de Binlerce Kişi, Başkan Yardımcısı Duterte'nin Görevden Alınmasını Talep Etti

Manila'da Gösteri Düzenlendi

Filipinler'in başkenti Manila'da, binlerce kişi bir araya gelerek Başkan Yardımcısı Sara Duterte'nin görevden alınmasını talep etti. Protestocular, Manila Bulletin gazetesinin haberine göre, Duterte'nin görevden alınması için meclise çağrıda bulundu.

Duterte'nin İddiaları Tepki Çekiyor

Göstericiler, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı öldürtmekle tehdit eden ve bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılması gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Duterte'nin görevden alınması gerektiğini savunuyor. Beyaz tişörtler giymiş binlerce kişi, "Görevden al, şimdi Duterte'yi görevden al" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Suikast İddiaları ve Tepkiler

46 yaşındaki Sara Duterte, 23 Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, kendisinin öldürülmesi durumunda Devlet Başkanı Marcos, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu bildirmişti. Bu sözleri büyük tepkiye yol açtı; Duterte, daha sonra sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, yalnızca can güvenliğine dair endişe taşıdığını ifade etti.

Gözaltılar ve Soruşturmalar

Müfettişler, 26 Kasım'da Duterte'ye, Marcos'u suikastla tehdit ettiği gerekçesiyle celp göndermiş ve iddia edilen "ciddi tehditlere ilişkin soruşturmaya ışık tutması" istenmişti. Duterte'nin, Marcos'u öldürtmekle tehdit ettiği iddiaları üzerine 2 Aralık 2024'te Temsilciler Meclisi'ne azli için bir dilekçe sunuldu.

Diğer yandan, Temsilciler Meclisi, Duterte'nin başkan yardımcılığıofisinde ve 19 Haziran 2024'te bıraktığı eğitim bakanlığı ofislerine ait gizli fonların yanlış kullanımı iddialarını da uzun süredir araştırıyor.