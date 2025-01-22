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Filipinler'de BM Yetkililerini Koruyan Güvenlik Güçlerine Saldırı: 2 Asker Öldü

Basilian eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:52
Filipinler'de BM Yetkililerini Koruyan Güvenlik Güçlerine Saldırı: 2 Asker Öldü

Filipinler'in Basilian Eyaletinde Güvenlik Güçlerine Saldırı

Filipinler'in Basilian eyaletinde, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerini korumakla görevli güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti. 12 asker ise yaralandı.

Saldırının Detayları

Tuğgeneral Alvin Luzon, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, BM Kalkınma Programı'na mensup yetkilileri koruyan askeri konvoya, Sumisip kasabasında saldırı düzenlediğini belirtti. Çatışma sonucunda 2 askerin yaşamını yitirdiğini ve 12 askerin yaralandığını ifade eden Luzon, saldırıda 2 saldırganın yaşanan çatışmada öldüğünü söyledi.

BM Yetkilileri Güvende

Luzon, saldırı sırasında BM yetkililerinin bölgede bulunmadığını ve güvende olduklarını kaydetti.

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