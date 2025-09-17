Filipinler'de Bulacan sel projeleri soruşturmasında 135 banka hesabı donduruldu

Bulacan'daki sel önleme projelerine ilişkin yolsuzluk soruşturmasında 26 kişi ve şirkete ait 135 banka hesabı en az 30 gün donduruldu; AMLC harekete geçti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:35
Soruşturma kapsamında hesaplara tedbir

Filipinler'in Bulacan eyaletinde seli önleme projeleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 26 kişi ve şirkete ait 135 banka hesabı donduruldu.

Filipinler Haber Ajansı'na (PNA) göre, Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi (AMLC) İcra Direktörü Matthew David, düzenlenen basın toplantısında soruşturmaya dair gelişmeleri aktardı.

David, yolsuzluk ve kara para aklamayla mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturmada, Kamu İşleri ve Otoyollar Bakanlığı'nda (DPWH) daha önceden görev yapmış ya da halihazırda görev yapan kamu personeli ile müteahhitlerin de aralarında bulunduğu bahsi geçen kişi ve şirketlere ait hesapların en az 30 gün süreyle dondurulduğunu açıkladı.

Bankalara, hesaplarda kalan meblağları 24 saat içinde AMLC'ye bildirme talimatı verildi. AMLC, bu varlıklara el konulması ve kara para aklama davası açılması yönünde ek adımlar atacağını duyurdu.

