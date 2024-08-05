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Filipinler'de Butchoy ve Carina Kasırgaları Can Kaybını Artırdı

Filipinler'de Butchoy ve Carina kasırgaları 48 can almaya neden oldu, 6,22 milyon kişi etkilendi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:19
Filipinler'de Butchoy ve Carina Kasırgaları Can Kaybını Artırdı

Filipinler'de Kasırgalar Vahşi Etkiler Bıraktı

Filipinler'de etkili olan Butchoy ve Carina adlı tropikal kasırgaların yol açtığı can kaybı 48'e yükseldi. Bu durumu bildirilen Filipinler Haber Ajansı (PNA), ülkenin Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamayı paylaştı.

Kasırgalardan Etkilenenler

Açıklamaya göre, kasırgalardan yaklaşık 6,22 milyon kişi etkilenirken, 8.574 bina hasar gördü. Hayatını kaybedenlerin sayısının 48 olarak kaydedildiği bildirildi. Kasırgaların etkisiyle 36 bin kişi tahliye merkezlerine yönlendirildi.

Doğal Afetlerin Etkileri

Temmuz ayının sonlarından itibaren Filippinler’i etkileyen Butchoy ve Carina, aşırı yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Ülkenin birçok bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları dolayısıyla pek çok yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı ve 118 il ile ilçede "afet durumu" ilan edildi.

İklim Değişikliği ve Muson Yağmurları

Her yıl haziran ile eylül arasında etkili olan güney Asya muson yağmurları, büyük çaplı doğal afetlere zemin hazırlıyor. Bilim insanları, son yıllarda bölgede görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığını dile getiriyor.

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