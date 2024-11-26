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Filipinler'de Duterte'ye Suikast Tehdidi Celp Gönderildi

Müfettişler, Devlet Başkanı Marcos Jr'ı tehdit eden Sara Duterte'ye celp kağıdı gönderdi. Ciddi tehditler soruşturulacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:02
Filipinler'de Duterte'ye Suikast Tehdidi Celp Gönderildi

Filipinler'de Sara Duterte'ye Celp Kağıdı Gönderildi

Filipinler'de müfettişler, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı suikastla tehdit eden Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte'ye, soruları yanıtlaması için celp kağıdı gönderdi.

Duterte'nin, "belirsiz bir komplo sonucu öldürülmesi halinde, başkanın öldürülmesi için suikastçı tuttuğu" iddiası ülkede tartışmalara yol açtı.

Müfettişler Soruları Yanıtlamasını Talep Etti

Yetkililer, Duterte'nin ofisine, Ulusal Soruşturma Bürosunda hazır bulunarak, iddia edilen ciddi tehditlere ilişkin soruşturmaya ışık tutması için celp kağıdı gönderdi.

Duterte'nin Suikast Mesajı Ne Anlama Geliyor?

46 yaşındaki Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte, 23 Kasım'da, eğer kendisi öldürülürse, Devlet Başkanı Marcos Jr ve ailesinin öldürülmesi için suikastçı tutulduğunu ifade etmişti. Bu açıklama, ofisine bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılması ile ilgili yapılan bir soruşturma sırasında, Özel Kalem Müdürü Avukat Zuleika Lopez'in gözaltına alınması sebebiyle Temsilciler Meclisi'nde bulunduğu esnada yapıldı.

Duterte, bu ifadeleriyle ilgili olarak, sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğiyle ilgili endişeler taşıdığını belirtmişti. Ancak, Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "kamuoyu önünde bu kadar küstahça" yapılan tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak değerlendirildiği vurgulandı ve Devlet Başkanı Marcos Jr ile ailesinin güvenliğinin artırıldığı kaydedildi.

Marcos Jr'dan Açıklama

Devlet Başkanı Marcos Jr, Duterte'nin "açık tehditleri ve hakaretlerinin" endişe verici olduğunu ifade etti. Marcos Jr, bu tür ifadelerin Filipinler gibi demokratik bir ülkede yeri olmadığını ve "bir devlet başkanına suikast planlamak bu kadar kolaysa sıradan vatandaşlarımız ne olacak?" diyerek olayların, barışçıl bir şekilde gerçeğin ortaya çıkarılarak sonuçlanmasını umduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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