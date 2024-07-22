Filipinler'de İnternet Üzerinden Kumar Yasaklandı

Filipinler'de Kumar Faaliyetlerine Sıkı Denetim

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, uluslararası pazarlar için internetten kumar hizmeti sunan firmaların yasaklandığını duyurdu. Bu karar, yasadışı faaliyetlerin arttığına dair endişelerin artması üzerine alındı.

Yasadışı Faaliyetlerle Mücadele

Yapılan açıklamada, Marcos Jr, kumar hizmeti sağlayan firmaların çoğunlukla Çin ana karasındaki müşterilere yönelik olduğunu ve topluma zarar verdiklerini belirtti. Başkan, bu firmaların dolandırıcılık, kara para aklama, fuhuş, insan kaçakçılığı, işkence ve cinayet gibi suçlara karıştığını vurguladı.

Çalışanlar İçin Destek Talimatı

Ayrıca, bu yasaktan etkilenen sektör çalışanları için Marcos Jr, ilgili makamlara yardım edilmesi için direktifler verdi. Filipinler'de internet üzerinden kumar hizmeti sunan bir şirkette zorla çalıştırılan 40'tan fazla yabancı uyruklu kişi, 17 Eylül 2022'de kurtarılmıştı. Bu tür firmaların insan kaçakçılığı ve diğer suçlarla ilişkili oldukları iddiaları, toplumda büyük tedirginlik yaratmakta.