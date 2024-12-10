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Filipinler'de Kanlaon Yanardağı Patladı: 87 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nın patlaması ile 87 bin kişinin tahliyesine başlandı. Can kaybı yok, destekler sağlanacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:55
Filipinler'de Kanlaon Yanardağı Patladı: 87 Bin Kişi Tahliye Ediliyor

Kanlaon Yanardağı Patladı

Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nın patlaması sonucunda yaklaşık 87 bin kişinin tahliye süreci başladı. Bu gelişme, Filipinler Sivil Savunma Ofisi tarafından duyuruldu.

Can Kayıpları Yok

Ofisten yapılan açıklamada, Negros Adası'nda yer alan Kanlaon Yanardağı'nın patlamasının ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yanardağın batı ve güney yamacındaki kasaba ve köylerden acil toplu tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Tahliye Süreci ve Destekler

Ayrıca, yanardağ çevresindeki 6 kilometrelik tehlike bölgesi'nden yaklaşık 47 bin kişinin tahliye edildiği ve bu süreçte toplam 87 bin kişinin etkileneceği ifade edildi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, uluslararası basına yaptığı açıklamada, tehlike bölgesinin dışına tahliye edilen ailelere yardım sağlamaya hazır olduklarını aktardı.

Yanardağ Aktivitesi

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, dün Kanlaon Yanardağı'nın patlama anında 3 bin metre yüksekliğe kül püskürttüğünü açıkladı. Yanardağ, haziran ayında da faaliyete geçmiş ve yaklaşık 6 dakika süren patlama ile 5 bin metre yüksekliği bulan duman oluşturmuştu.

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