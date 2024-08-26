Filipinler'de M Çiçeği Vakaları Üçte İkiye Çıktı

Filipinler'de M Çiçeği Vakalarında Artış

Filipinler'de M çiçeği virüsü (mpox) vakalarının sayısı 3'e yükseldi. Ülkede son tespit edilen vakalar, başkent Manila ve çevresindeki 30'lu yaşlardaki iki bireyde görüldü.

Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filipinler Sağlık Bakanlığı'nın resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, M çiçeğinin daha hafif bir varyantı olan Klad 2'nin tespit edildiği bildirildi. İlk M çiçeği vakası bu yılın 19 Ağustos tarihinde görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Acil Durum İlanı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün uluslararası yayılma potansiyeline dikkat çekerek 14 Ağustos'ta Acil Durum Komitesini topladı. DSÖ, M çiçeği virüsü ile ilgili durumu halk sağlığı için acil durum olarak değerlendirdi.

Afrika Birliği de Acil Durum İlan Etti

Afrika Birliği, M çiçeği virüsünün Afrika'da hızla yayılması nedeniyle kıta genelinde halk sağlığı için acil durum ilan etti.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan ve enfekte bireylerden bulaşarak yayılır. İlk belirtiler genellikle virüs alındıktan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkar ve yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk gibi bulgularla kendini gösterir. Şu anda hastalığın özel bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır, ancak hastalar antiviral ilaçlarla tedavi edilmektedir.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise, DSÖ tarafından 2022 yılında yaşanan ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları nedeniyle "maymun çiçeği hastalığı" (Monkeypox) isminin "mpox" olarak değiştirildiğidir.