Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Filipinler'de M Çiçeği Vakaları Üçte İkiye Çıktı

Filipinler'de M çiçeği virüsü vakaları üçe ulaştı. DSÖ ve Afrika Birliği acil durum ilan etti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:41
Filipinler'de M Çiçeği Vakaları Üçte İkiye Çıktı

Filipinler'de M Çiçeği Vakalarında Artış

Filipinler'de M çiçeği virüsü (mpox) vakalarının sayısı 3'e yükseldi. Ülkede son tespit edilen vakalar, başkent Manila ve çevresindeki 30'lu yaşlardaki iki bireyde görüldü.

Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filipinler Sağlık Bakanlığı'nın resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, M çiçeğinin daha hafif bir varyantı olan Klad 2'nin tespit edildiği bildirildi. İlk M çiçeği vakası bu yılın 19 Ağustos tarihinde görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Acil Durum İlanı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün uluslararası yayılma potansiyeline dikkat çekerek 14 Ağustos'ta Acil Durum Komitesini topladı. DSÖ, M çiçeği virüsü ile ilgili durumu halk sağlığı için acil durum olarak değerlendirdi.

Afrika Birliği de Acil Durum İlan Etti

Afrika Birliği, M çiçeği virüsünün Afrika'da hızla yayılması nedeniyle kıta genelinde halk sağlığı için acil durum ilan etti.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan ve enfekte bireylerden bulaşarak yayılır. İlk belirtiler genellikle virüs alındıktan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkar ve yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk gibi bulgularla kendini gösterir. Şu anda hastalığın özel bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır, ancak hastalar antiviral ilaçlarla tedavi edilmektedir.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise, DSÖ tarafından 2022 yılında yaşanan ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları nedeniyle "maymun çiçeği hastalığı" (Monkeypox) isminin "mpox" olarak değiştirildiğidir.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!