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Filipinler'de M Çiçeği Virüsü Vakası Tespit Edildi

Ülkede M çiçeği virüsü tespit eden ilk vaka kaydedildi, sağlık yetkilileri durumu yakından izliyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:21
Filipinler'de M Çiçeği Virüsü Vakası Tespit Edildi

Filipinler'de M Çiçeği Virüsü Alarmı

Filipinler'de, yurt dışına seyahat geçmişi olmayan bir bireyde M çiçeği virüsü tespit edildi. Bu durum, sağlık otoritelerini harekete geçirdi.

Sağlık Yetkililerinin Açıklamaları

Filipinler Haber Ajansı (PNA) aracılığıyla yapılan açıklamada, sağlık yetkilileri hızlı test süreçlerinin sürdüğünü ve durumu izlemeye devam edeceklerini bildirdi. Tespit edilen bireylerin izolasyon altına alındığı ve virüsü atlattıkları ifade edildi.

Endonezya'daki Durum

Bu yıl Endonezya'da 14 M çiçeği vakası kaydedildiğine dair bilgiler geldi. Antara News'in bildirdiğine göre, Endonezya sağlık yetkilileri, ülkeye gelen bireylerin virüs testlerinin sıkılaştırıldığını duyurdu.

DSÖ'den Acil Durum Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün uluslararası yayılma potansiyeli nedeniyle 14 Ağustos'ta Acil Durum Komitesini toplama kararı aldı. Komite, virüsün halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu açıkladı. Üstelik Afrika Birliği de kıtada hızla yayılan virüse karşı acil durum ilan etti.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgenlerden ya da enfekte bireylerden bulaşabilir. Virüsün bulaşma yolları arasında cilt döküntülerine temas, kontamine giysiler kullanmak ve vücut sıvılarıyla etkileşim yer alır. İlk belirtiler, virüsle temastan 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkabiliyor.

Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve ciltte kabarcıklar gibi semptomlar görülmektedir. Hastalığın özel bir tedavi yöntemi yoktur; genellikle antiviral ilaçlarla tedavi edilir ve vakaların çoğu hastalığı hafif geçirerek iyileşmektedir. DSÖ, maymun çiçeği hastalığını 2022 yılında “mpox” olarak adlandırmıştır.

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