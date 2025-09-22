Filipinler'de Muson Yağmurları ve Ragasa Tayfunu 100 Binden Fazla Kişiyi Etkiledi

Filipinler'de muson yağmurları ve Ragasa ile Mitag tayfunları 100 binden fazla kişiyi etkiledi; 2 ölü, çok sayıda tahliye ve şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:21
Filipinler'i etkisi altına alan muson yağmurları ile Ragasa ve Mitag (Mirasol) tayfunları nedeniyle ülke genelinde 100 binden fazla kişi ve 28 binden fazla hane olumsuz etkilendi. Olayla ilgili bilgiler Filipinler Haber Ajansı (PNA) ve Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından paylaşıldı.

NDRRMC verilerine göre, 187 hane tahliye merkezlerine yerleştirildi, buna ek olarak 173 aile geçici olarak bu merkezlerin dışında konaklamak zorunda kaldı. Yetkililer, etkilenen bölgelerdeki tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA), Ragasa'nın Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaşırken şiddetini artırarak süper tayfuna dönüşmesinin beklendiğini; Ragasa'nın Babuyan Adası'nda karaya ulaşması veya çok yakınından geçmesinin muhtemel olduğunu açıkladı. Yetkililer, tayfun nedeniyle oluşması beklenen şiddetli rüzgarlar konusunda uyarıda bulundu.

Batı Pasifik'te ilki 16 Eylülde tropik fırtına olarak ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaşırken gücünü artırarak süper tayfun seviyesine ulaştı. Söz konusu sistem, saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyor ve bu nedenle Filipinler, Tayvan ile Hong Kong için fırtına ve acil durum uyarıları yapıldı.

Pasifik Okyanusu'nda bu yılın ilk süper tayfunu olan Ragasa'nın, Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'ın güneyinde etkili olduktan sonra Bashi Kanalı'ndan batıya doğru hareket ederek Çin'in güney kıyılarına ve Vietnam'ın kuzeyine kadar ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Yetkililer, halkı resmi uyarıları takip etmeye, güvenli alanlara yönelmeye ve olası hasarlara karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.

