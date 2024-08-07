Filipinler'de Ortak Deniz Tatbikatı Düzenleniyor

Filipinler, ABD, Avustralya ve Kanada Ortak Deniz Tatbikatı Gerçekleştiriyor

Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Özel Ekonomik Bölgesi'nde (EEZ), ABD, Avustralya ve Kanada'nın katılımıyla "Çok Taraflı Denizcilik İşbirliği Faaliyeti (MMCA)" adlı ortak deniz tatbikatı düzenleniyor. Bu tatbikat, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde, özellikle de Manila yönetiminin Pekin ile olan anlaşmazlıkları çerçevesinde "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırılan bir bölgede gerçekleştirilmektedir.

Tatbikatın Süresi ve Amaçları

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) aktardığına göre, tatbikat 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Katılımcı ülkelerin, deniz ve hava kuvvetleriyle tatbikata dahil olduğu kaydedildi. Tatbikatın, bölgesel ve uluslararası işbirliğini artırmak amacıyla düzenlendiği açıklandı.

Ortak Açıklamalar

Tatbikatla ilgili olarak Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner Jr, Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral David Johnston, Kanada Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Jennie Carignan ve ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı Amiral Samuel Paparo ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, tatbikatın uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı.

İlk Kez Gerçekleşiyor

Filipinler Donanması'nın Batı Filipin Denizi'nden sorumlu sözcüsü Roy Vincent Trinidad, 4 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen MMCA'nın ilk ortak tatbikatı olduğunu belirtti. Trinidad, tatbikatın hiçbir ülkeye karşı olmadığını da ifade etti.