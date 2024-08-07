Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Filipinler'de Ortak Deniz Tatbikatı Düzenleniyor

Filipinler, ABD, Avustralya ve Kanada ile deniz tatbikatı düzenliyor. Tatbikat, bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:48
Filipinler'de Ortak Deniz Tatbikatı Düzenleniyor

Filipinler, ABD, Avustralya ve Kanada Ortak Deniz Tatbikatı Gerçekleştiriyor

Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Özel Ekonomik Bölgesi'nde (EEZ), ABD, Avustralya ve Kanada'nın katılımıyla "Çok Taraflı Denizcilik İşbirliği Faaliyeti (MMCA)" adlı ortak deniz tatbikatı düzenleniyor. Bu tatbikat, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde, özellikle de Manila yönetiminin Pekin ile olan anlaşmazlıkları çerçevesinde "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırılan bir bölgede gerçekleştirilmektedir.

Tatbikatın Süresi ve Amaçları

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) aktardığına göre, tatbikat 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Katılımcı ülkelerin, deniz ve hava kuvvetleriyle tatbikata dahil olduğu kaydedildi. Tatbikatın, bölgesel ve uluslararası işbirliğini artırmak amacıyla düzenlendiği açıklandı.

Ortak Açıklamalar

Tatbikatla ilgili olarak Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner Jr, Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral David Johnston, Kanada Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Jennie Carignan ve ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı Amiral Samuel Paparo ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, tatbikatın uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı.

İlk Kez Gerçekleşiyor

Filipinler Donanması'nın Batı Filipin Denizi'nden sorumlu sözcüsü Roy Vincent Trinidad, 4 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen MMCA'nın ilk ortak tatbikatı olduğunu belirtti. Trinidad, tatbikatın hiçbir ülkeye karşı olmadığını da ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı