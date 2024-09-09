Filipinler'de Papaz Quiboloy'un Cinsel İstismar Suçlamasıyla Yakalanması

Filipinler'de Cinsel İstismar Skandalı

Filipinler’de yaşanan büyük bir olay, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranan papaz Apollo Carreon Quiboloy'un yakalanmasıyla sonuçlandı. Quiboloy, çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Yakalanma Süreci

Filipinler İçişleri Bakanı Benhur Abolos, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, üç yıldır adaletten kaçan Quiboloy’un Davao şehrinde yakalandığını doğruladı. Polis, papazın kendi kilisesinin yerleşkesinde saklandığı bilgisine ulaştı, fakat destekçileri emniyet güçlerinin içeri girmesine engel oluyordu.

Polis ile silahlı kuvvetlerin 24 saatlik ültimatom vermesinin ardından, Quiboloy emniyet güçlerine teslim oldu.

Başkan Marcos'un Açıklamaları

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Quiboloy'un diğer tutuklularla aynı muameleyi göreceğini, haklarına saygı gösterileceğini belirtti. "Sürece dahil olan herkes hesap verecek," dedi.

ABD ile İade Süreci

Marcos, Quiboloy için ABD’den bir iade talebinin bulunmadığını kaydederek, papazın önce yerel mahkemelerde yargılanması gerektiğini vurguladı. Quiboloy, FBI'ın arananlar listesinde yer alıyordu. Kasım 2021’de ABD Federal Savcılığı, Quiboloy ve iki kilise yöneticisi hakkında çeşitli suçlamalarla iddianame hazırlamıştı.

Kilise ve Quiboloy’un Geçmişi

İsa Mesih Krallığı Kilisesi’nin 1985 yılında kurulduğu ve Quiboloy’un bu kilisenin başkanlığını yaptığı belirtiliyor. Yaklaşık 200 ülkede 6 milyon üyesi olduğu iddia edilen bu kilisenin başındaki Quiboloy, kendisini "Tanrı’nın tayin edilmiş oğlu" olarak tanımlamıştır.