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Filipinler'de Tayfunlar 12 Can Aldı: Man-yi, Toraji ve Usagi Etkili Oldu

Filipinler'de etkili olan tayfunlar sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:04
Filipinler'de Tayfunlar 12 Can Aldı: Man-yi, Toraji ve Usagi Etkili Oldu

Filipinler'de Tayfunlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Filipinler'de etkili olan Man-yi, Toraji ve Usagi tayfunlarının neden olduğu afetlerde 12 kişi hayatını kaybetti. Filipinler Haber Ajansı (PNA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tayfunların etkileri konusunda detaylar paylaştı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

Açıklamada, tayfunların sebep olduğu olaylar sonucu 14 kişinin yaralandığı ve 3 kişiden haber alınamadığı bilgisi yer aldı. Tayfunlar, ülkede 7 bölgede 3,5 milyondan fazla insanı etkilerken, 300 bin 953 kişinin ise tahliye merkezlerinde yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi.

Maddi Hasar ve Altyapı Üzerindeki Etkiler

Tayfunlar, ülkedeki altyapıda yaklaşık 1,1 milyar TL, tarım alanlarında ise 17,2 milyon TL'den fazla maddi hasar oluşturdu. Uzmanlar, bu etkilere karşı önlemlerin artırılmasını öneriyor.

Tayfunlarla İlgili Gelişmeler

Yetkililer, 11 Kasım'da Toraji Tayfunu'nun etkilediği Luzon Adası'nda birçok bölgede eğitime ara verildiğini bildirmiştir. Ayrıca, sel ve toprak kayması riski taşıyan bölgelerdeki 2 bin 500 mahallenin tahliye edileceği duyurulmuştur.

PAGASA Uyarıları

Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA) 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, Usagi Tayfunu'nun rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaştığını belirtmiştir. Bu tayfunun, 48 saat içinde ağır yağışlara ve okyanusta 2 ila 3 metrelik dalgalara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşlara küçük deniz taşıtlarıyla denize açılmamaları tavsiye edildi.

Man-Yi Tayfunu'nun Etkileri

PAGASA, yıkıcı etkileri olabileceği belirtilen Man-Yi Tayfunu'nun 16 Kasım'da yerel saatle 21:40'ta Catanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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