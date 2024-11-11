Filipinler'de Toraji Tayfunu Nedeniyle 2,500 Mahalle Tahliye Ediliyor

Toraji Tayfunu Filipinler'de Etkisini Gösteriyor

Filipinler İçişleri Bakanı Juanito Victor "Jonvic" Remulla, ülkeyi etkisi altına alan Toraji Tayfunu nedeniyle yaklaşık 2,500 mahallede tahliye kararı alındığını duyurdu.

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) aktardığına göre, meteoroloji bürosunun verilerine göre, Aurora bölgesi'nde karaya vuran tayfunun rüzgar hızının saatte maksimum 120 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Bakan Remulla, özellikle sel ve toprak kayması riski taşıyan bölgelerdeki mahallelerin güvenliği açısından bu tahliye kararının alındığını vurguladı. Ayrıca, Luzon Adası'ndaki birçok bölgede eğitim faaliyetlerine ara verildiği açıklandı.

Uzmanlar, Toraji Tayfunu'nun etkisinin yarın azalmaya başlamasını bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.