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Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası: 46 Ölü

Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı felakette ölü sayısı 46'ya yükseldi, 20 kişi kayıp.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:29
Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası: 46 Ölü

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası'nın Yol Açtığı Felaket

Filipinler’in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası, yağışların, sellerin ve toprak kaymalarının yol açtığı felakette ölü sayısının 46'ya ulaştığını bildirmektedir.

Yetkililer, bu fırtınada 7 kişinin yaralandığını ve 20 kişinin kaybolduğunu değerlendirmektedir. Fırtınanın neden olduğu seller ve toprak kaymaları nedeniyle can kaybı artmaktadır.

Afet Müdahale Çalışmaları

Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF), afet müdahale biriminin etkilenen bölgelere temel yardım malzemeleri taşıdığını açıkladı. Aynı zamanda, Filipin Ulusal Polisi (PNP) Sözcüsü Tuğgeneral Jean Fajardo, afet nedeniyle yaklaşık 18 bin polisin seferber edildiğini açıkladı.

Fajardo, hava koşullarının düzelmesi halinde arama kurtarma çalışmaları için bölgeye helikopter göndermeyi planladıklarını ifade etti.

Fırtınalar ve Tayfunlar Geleneksel Olarak Filipinler'de

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun meydana geldiği Filipinler, geçmişte de büyük felaketlerle yüzleşmiştir. Örneğin, 2013 yılına ait Haiyan Tayfunu 7 bin 300’den fazla kişinin ölümüne ve büyük yıkıma neden olmuştur.

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