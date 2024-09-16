Filipinler'de Tropikal Siklonlar Sebebiyle Can Kaybı Yaşandı

Filipinler'de Tropikal Siklonların Etkisi

Son günlerde Filipinler'de etkili olan Ferdie ve Gener isimli tropikal siklonlar, beraberinde gelen muson yağmurlarıyla birlikte ülke genelinde büyük zarara yol açtı. İlk belirlemelere göre, bu doğal afetler sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti ve 11 kişi yaralandı.

Ulusal Yetkililerin Açıklamaları

Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) bildirdiğine göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, siklonların etkilerinin ülkenin farklı bölgelerinde geniş alanda hissedildiği belirtildi.

Olumsuz Hava Koşullarının Sonuçları

Açıklamada, 86 bini aşkın ailenin bu olumsuz hava koşullarından etkilendiği ve yaklaşık 210 evin hasar gördüğü kaydedildi. Ayrıca, 2 kişinin kaybolduğu bilgisi de verildi.