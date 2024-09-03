Filipinler'de Yagi Tropikal Fırtınası Sonrası Felaket: 14 Ölü

Filipinler'de Fırtına Felaketi

Filipinler'in kuzeyi, Yagi Tropikal Fırtınası nedeniyle büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Yoğun yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerden Açıklama

Bölgedeki yetkililer, fırtınanın etkisiyle oluşan sel ve toprak kaymalarının ardından bu trajik bilanço hakkında bilgi verdiler. Fırtına, birçok evin yıkılmasına ve can kayıplarına neden oldu.

Ulaşım Etkilendi

Şiddetli fırtına, deniz ve hava trafiğini de önemli ölçüde olumsuz etkiledi. Havalimanı yetkilileri, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı iç hat seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Devam Eden Tehlike

Filipinler'in kuzeyinde yer alan birçok eyalette, fırtına uyarıları hala sürüyor. Yetkililer, halkı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.