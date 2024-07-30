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Filipinler'deki Butchoy ve Carina Kasırgaları Can Kaybını 39'a Yükseltti

Filipinler'de Butchoy ve Carina kasırgaları sonucu can kaybı 39'a ulaştı ve milyonlarca insan etkilendi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:16
Filipinler'deki Butchoy ve Carina Kasırgaları Can Kaybını 39'a Yükseltti

Filipinler'de Kasırga Felaketi

Filipinler, son dönemlerde yaşanan Butchoy ve Carina tropikal kasırgalarının yarattığı yıkım ile sarsılmaya devam ediyor. Ülkemizdeki Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kasırgalar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Etkilenen Bölgeler ve Durum Raporda

Açıklamada, 15 can kaybının Metro Manila, 8'inin ise Calabarzon bölgesinde yaşandığı belirtildi. Kasırgalar, aşırı yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açarak büyük bir felakete sebep oldu.

Tahminlere göre, olaylardan yaklaşık 5 milyon kişinin etkilendiği ifade ediliyor. Ayrıca, toplamda 2 bin 5 bina hasar gördü ve 118 şehir ile ilçede "afet durumu" ilan edildi.

Ulaşım Zorlukları ve Sel Durumu

Kasırgaların oluşturduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle birçok yol, geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Bu durum, tüm ülke genelinde geniş bir etki alanı oluşturmuş ve insanların günlük yaşamlarını zorlaştırmıştır.

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