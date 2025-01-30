Filipinler'den Çin'e Şartlı Teklif: Typhon Füzeleri Kaldırılabilir

Filipinler, Çin'in Saldırganlığını Durdurması Karşılığında Typhon Füzelerini Kaldırmayı Teklif Etti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki "saldırgan ve zorlayıcı davranışlarını" durdurması karşılığında, Manila'daki ABD yapımı orta menzilli Typhon füze sistemini kaldırmayı önerdi.

Çin'e Çağrı: Anlaşma Yapalım!

Marcos Jr, medyaya yaptığı açıklamada, Pekin'in bu konudaki tutumunu anlamadığını vurguladı. Çünkü kendilerinin, Çin'in "Filipinler'in sahip olduğundan bin kat daha güçlü" füze sistemleri hakkında yorum yapmadığını belirtti.

Marcos, Çin'e yönelik yaptığı çağrıda, "Topraklarımızda hak iddia etmeyi bırakın, balıkçılarımızı taciz etmeyi bırakın ve yaşamalarına izin verin. Teknelere çarpmayı, insanlara tazyikli su sıkmayı ve lazer atmayı durdurun. Saldırgan ve zorlayıcı davranışlarınıza son verin. Biz de Typhon füzelerini iade edelim," dedi.

Filipinler'de Füzeler Stratejik Bir Bölgeye Yerleştirildi

Associated Press'e açıklama yapan üst düzey bir Filipinli yetkili, orta menzilli güdümlü Tomahawk seyir füzeleri ile SM-6 uçaksavar füzelerini fırlatabilen Typhon sisteminin, yaklaşık iki hafta önce, Filipinli savunma yetkililerine danışarak Manila'nın kuzeyindeki stratejik bir bölgeye yeniden yerleştirildiğini bildirdi.

Yetkili, ABD füze sisteminin artık Güney Çin Denizi'nde tansiyonun en yüksek olduğu bölgeye daha yakın konumlandığını ifade etti.

ABD ordusu, Typhon füze sistemini Nisan 2024'te Filipinler'in kuzeyine konuşlandırmıştı. Buna karşın, Çin, defalarca Filipinler'den bu füze sistemini kaldırmasını talep ederek bunun "jeopolitik çatışmayı ve silahlanma yarışını körüklediğini" öne sürdü.

Filipinler Savunma Bakanı'ndan Sert Yanıt

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Çin'in füze sisteminin kaldırılması talebini, Filipinler'in içişlerine müdahale olarak değerlendirerek kesin bir dille reddetti.