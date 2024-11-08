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Filipinler, Deniz Alanları ve Hattı Yasalarını İmzaladı

Marcos Jr, deniz egemenliğini düzenleyen yasaları onayladı, Çin tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:53
Filipinler, Deniz Alanları ve Hattı Yasalarını İmzaladı

Filipinler Yeni Deniz Yasalarını Yürürlüğe Soktu

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand R. Marcos Jr, Güney Çin Denizi'ni de kapsayan deniz egemenlik bölgeleri ve sınırlarını belirleyen iki yeni yasanın imzasını gerçekleştirdi.

Yasal Değişikliklerin Amacı

Marcos Jr, Manila'da düzenlenen törende, Filipinler Deniz Alanları Yasası ve Filipinler Takımadaları Deniz Hatları Yasasını imzaladı. Bu yasalar, ülkelerinin deniz kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamayı hedefliyor.

Marcos Jr, yasaların, deniz ve takımadalar alanında Filipin kimliğinin önemine vurgu yaptığını ve uluslararası hukuk ile iç hukukun uyumunu sağladığını belirtti. Deniz alanları yasası, Filipinler’in sosyal ve ekonomik faaliyetlerini yürütme yetkilerini netleştiriyor.

Çin'den Gelen Tepkiler

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Filipinler'in bu yasal düzenlemelerini kınadı. Mao, Filipinler’in, Güney Çin Denizi’ne ilişkin Daimi Tahkim Mahkemesi'nin kararını iç hukuk aracılığıyla pekiştirmeye çalıştığını iddia etti.

Güney Çin Denizi Uyuşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana birçok bölge ülkesinin egemenlik talepleriyle gündemde. 1947'de Çin, bölgenin %80'ine dair egemenlik iddiasında bulundu. Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da bu zengin yer altı kaynakları için hak talep ediyorlar.

ABD, bölgedeki gerginliklere karşı çıkarak, Çin'in askeri üsler inşa etmesine ve sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine itiraz ediyor. 2016'da Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in başvurusu sonucunda, Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerini yasal olmayan olarak nitelendirmişti.

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