Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Çin'in Adımlarına Rağmen Kararlılığını Sürdürüyor

Filipinler, Çin'in 'Dev Gemisine' Karşı Varlığını Sürdürecek

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Çin'e ait "dev geminin" bir aydan fazla süredir ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde bulunmasına net bir tepki verdi. Marcos, düzenlediği basın toplantısında, "Ne yaparlarsa yapsınlar, Filipinler orada olacak," şeklinde konuştu.

Filipinler Haber Ajansı'na göre, 4 Ocak'tan bu yana Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteren gemi hakkında, Marcos Jr, Pekin yönetiminin adımlarına rağmen, Filipinler'in bölgede varlığını devam ettireceğini vurguladı.

Filipinler, Egemenlik Haklarını Koruyacak

Devlet Başkanı Marcos, "Gemilerimize çarpsalar, tazyikli su sıksalar, lazerle ateş etseler, yolumuzu kesseler, ne yaparlarsa yapsınlar, Filipinler orada olacak," dedi. Ek olarak, Çin'in dev gemisini tamamen defetmek için eşit imkanları olmadığını kabul etmesine rağmen, topraklarında ve Özel Ekonomik Bölgesi'nde (EEZ) egemenlik haklarını koruyacaklarının altını çizdi.

Filipinler Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Müdür Yardımcısı Jonathan Malaya, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ulusal Deniz Konseyinin Çin hükümetinden geminin çekilmesini talep ettiğini belirtti. Malaya, Filipinler'in Sahil Güvenlik gemileri ve hava araçlarıyla geminin faaliyetlerini yakından izlediğini ifade etti.

Güney Çin Denizi'ndeki Anlaşmazlıklar

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının merkezinde yer alıyor. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla deniz üzerinde %80 oranında egemenlik iddiasında bulunmuş durumda. Bu bölge, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkelerin de hak iddia ettiği yer altı kaynakları açısından zengin bir alan.

Çin'in ihtilaflı adalarda üs inşası ve askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla bölgedeki varlığını sürdürmesi, diğer bölge ülkeleri ve ABD tarafından sıkça eleştirilmektedir. 2016 yılında, Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler'in başvurusu üzerine, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirtmiştir.