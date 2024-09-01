Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Gelişen Gemi Çarpışmasıyla İlgili Çin'i Suçladı

Filipinler, Çin’i Gemi Çarpışmasında Suçladı

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde meydana gelen sahil güvenlik gemileri arasındaki çarpışmada Çini suçladı. Bu olay, iki ülke arasındaki gerilimleri bir kez daha gündeme getirdi.

Olayın Detayları

Filipinler Sahil Güvenliği Sözcüsü Jay Tarriela, yaptığı açıklamalarda, Çin Sahil Güvenlik gemisinin BRP Teresa Magbanua isimli Filipinler gemisine kasıtlı olarak çarpma gerçekleştirdiğini belirtti. Tarriela, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, görüntülere de yer vererek, "Bu öğleden sonra, Çin Sahil Güvenlik gemisi, Filipinler Sahil Güvenliği tarafından herhangi bir provokasyon olmamasına rağmen, BRP Teresa Magbanua'ya kasıtlı olarak 3 kez çarptı" ifadelerini kullandı.

Çin’in Yanıtı

Öte yandan, Çin devlet televizyonu CCTV üzerinden yapılan haberlerde ise Çin Sahil Güvenliği yetkilileri, Filipinler gemisinin ihtilaflı bölgedeki bir Çin gemisine kasıtlı çarpma gerçekleştirdiğini ve olayın tamamen Filipinler’e ait olduğunu öne sürdü.

Sabina Sığı’ndaki Gerilim

Spratly Adaları’nın güneyinde yer alan Sabina Sığı, Filipinler ve Çin arasında yaşanan çarpışmaların odak noktalarından biri haline geldi. Filipinler'in Sahil Güvenliği, Sabina Sığı'nda demirli bulunan BRP Teresa Magbanua gemisine ikmal sağlamak amacıyla bölgeyi aralıklarla ziyaret ediyor; ancak bu durum Çin ile gerilimi artırıyor.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarının en yoğun yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla The South China Sea'nin %80’i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, bu bölgeyi zengin yer altı kaynakları açısından Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor. Bu durum, bölgedeki askeri ve sivil varlıkları ile birlikte ABD tarafından da ciddi bir endişeyle izleniyor.

Uluslararası Hukuk Kararları

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016’da Filipinler’in başvurusu üzerine verdiği kararda, Çin’in bu deniz üzerindeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.