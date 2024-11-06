Filipinler, Güney Çin Denizi'nde Tatbikat Yaptı

Filipinler Ordu'sundan Önemli Açıklama

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği askeri tatbikatta bir adanın ele geçirildiğini bildirdi. Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner, tatbikata dair ayrıntıları aktardı.

Tatbikatın Detayları

4 Kasım tarihinde başlayan 2 haftalık askeri tatbikatta geçen senaryoların bir parçası olarak bir adanın ele geçirilmesi süreci yer aldı. General Brawner, tatbikat sırasında Çin donanmasına ait savaş gemilerinin uzaktan gözlem yaptığını belirterek, bu durumun tatbikata "gerçekçilik kattığını" ifade etti.

Egemenlik Vurgusu

Brawner, tatbikatın herhangi bir ülkeye karşı yapılmadığını vurgulayarak, Filipinler ordusunun ülkenin egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını dile getirdi. Ayrıca, "Komşularımızı ya da herhangi bir dış gücü, adalarımızı savunabileceğimiz konusunda uyarıyoruz" dedi.

Güney Çin Denizi ve Uluslararası İhtilaflar

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrası, bölge ülkeleri arasında egemenlik anlaşmazlıkları yaşanan bir alan. 1947'de yayımlanan haritalarla Çin, bu denizin %80'i üzerinde hak talebinde bulundu. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu bölgede hak iddia ediyor.

Çin, bu ihtilaflı adalar üzerinde askeri üsler inşa ederek, bölgedeki gerginliği artırmakta. Bunun yanı sıra, ABD de bu duruma karşı çıkmaktadır. 2016 yılında, "Lahey"deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler'in başvurusu sonrası verdiği kararda, Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını açıkladı.