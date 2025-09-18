Filipinler: İsrailli Savunma Şirketleriyle Yeni Anlaşma Yok — Teodoro'dan Açıklama

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:39
Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, İsrailli savunma şirketleriyle yeni bir anlaşma imzalanmadığını açıkladı. Açıklama, ABS-CBN News'ün aktardığına göre, Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu oturumunda yapıldı.

Meclis oturumunda açıklamalar

Teodoro, salı günü gerçekleştirilen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı ve ülkesinin İsrailli savunma şirketleriyle yeni bir sözleşme bulunmadığını vurguladı.

Teodoro şunları söyledi: 'Şu anda sadece önceki sözleşmelerin devamı söz konusu. İsrail merkezli şirketlerle yeni bir sözleşmemiz yok. Bizim meselemiz onlarla tedarik zincirlerimizi güvenceye almak. Onlar şu anda bir çatışmanın içindeyken kendi ihtiyaçlarıyla bizim sözleşmemizi aynı önceliğe koyacaklarından emin olamam.'

Elbit Systems ve 11 Ağustos ihalesi

Oturumda milletvekili Renee Louise Co, 11 Ağustos tarihli hassas güdümlü mühimmat alımı için İsrail merkezli savunma şirketi Elbit Systems'a verilen ihaleyi eleştirerek, 'Elbit Systems, Gazze’deki soykırımı ve Filistinlilerin katledilmesini finanse eden aynı şirkettir.' dedi.

Teodoro ise bu alımın, 2022'de tedarik edilen mevcut askeri teçhizatın sürdürülebilirliği için yapıldığını, yeni bir tedarik söz konusu olmadığını belirtti.

Bütçe ve modernizasyon gerekçesi

Savunma bakanı, ordunun elindeki askeri ekipmanları yenilemenin yüksek maliyet gerektirdiğine dikkat çekti: 'Şu anda bu sistemlerle baş başayız. Aynı sistemleri yeniden edinmek için modernizasyon bütçesinden ciddi kaynak ayırmamız gerekir. Bu nedenle mevcut sistemlerle devam etmek daha akıllıca görüldü.'

Milletvekili Co ise söz konusu sözleşmenin yeniden değerlendirilmesi ve iptal edilmesi çağrısını sürdürdü.

